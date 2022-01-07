Kahramanmaraş'ta arkadaşını bıçakladı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 10:07 07.01.2022, 10:34
Yenişehir Mahallesi 74010. Sokak'ta H.T. ile arkadaşları oldukları öğrenilen M.F. ve S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.T, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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