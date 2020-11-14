Kahramanmaraş'ta asfalt tamam o yol trafiğe açıldı!
Büyükşehir Belediyesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarındaki altyapı çalışmalarını tamamladı ve asfalt seriminin ardından cadde trafiğe açıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı’ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Şehrin en önemli arterlerinden olan bölgede ilk olarak KASKİ tarafından kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından caddenin asfalt serimi gerçekleştirildi. Bölgede gece mesaisi de yapan ekipler kısa sürede caddeyi trafiğe açtı.
Yeni Çalışma Gazi Osman Paşa’da
Ekipler, Hanefi Mahçiçek Bulvarının Binevler – Haydarbey bağlantısını sağlayan Gazi Osman Paşa Bulvarı’nda da yenileme çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmayla deforme olan yolun asfalt kazıma işlemleri tamamlandı. Ardından gerçekleştirilecek serim işlemiyle bulvarın ulaşım konforu daha da artacak. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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