Kahramanmaraş'ta Aşık Veysel için klip hazırladılar

Aşık Veysel için stüdyoya giren Filarmoni Sanat Akademisi’nin usta öğreticileri ve öğrencileri 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı türküyü seslendirdi.

Sazdan Söze düşen, Kemandan Kalbe, Saksafondan Çığlığa, Piyanodan sakinliğe, Bendirden Ritme dönüşen seslerin birlikteliği muhteşem bir Cover eser oluşturdu.

Müzik öğretmeni Mustafa Ufuk Erdoğan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada keyifli bir eser ortaya çıkardıklarını ve yeni eserler içinde hazırlıkların devam ettiğini söyledi.