Kahramanmaraş'ta aşılama hız kazandı!

Haziran ayında yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, 35 milyon doz aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamdan Bakan Koca, işçi ve memurların tamamını kapsayacak aşılama işlemlerinin başladığını söyledi.



Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin.” Paylaşımında da bulundu.





