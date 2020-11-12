Kahramanmaraş'ta ata tohumu 'Siyez buğdayı'nın deneme ekimi yapıldı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, üreten bir belediye olmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçeye bağlı kırsal Izgın Mahallesi'nde belediyeye ait 12 dönüm alanda deneme ekimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürbüz, toprakla buluşturulan 10 bin yıllık ata mirası Siyez buğdayından elde edilecek unun halk ekmek fabrikasında kullanılacağını aktardı.

Bir süre önce Siyez buğdayı unundan yapılan ekmek üretimine başladıklarını ve ürünün bölge iklimine uyumlu olduğuna ilişkin veriler bulunduğunu anlatan Gürbüz, "Siyez buğdayının, hastalık ve zararlılara karşı dirençli, adaptasyon yeteneği yüksek ve depolama koşullarına dayanaklı bir tür olduğunu biliyoruz. Elbistan, arazi yapısı ve iklim şartları, yapısal özellikleri itibarıyla soğuk iklimi benimseyen Siyez buğdayı için uygun. İnşallah, istediğimiz oranda verimi yakaladığımızda genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan Siyez buğdayının bölgemiz tarımı açısından önemli bir yenilik olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek Fabrikası'nın Siyez buğdayı ihtiyacını kendi imkanları ile karşılamak istediklerini kaydeden Gürbüz, ürünün bünyesindeki glüten ve lif miktarıyla alakalı olarak şeker hastalarına iyi geldiğinin bilindiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hasat sonrası gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ve sonraki sürecin bu doğrultuda ele alınacağına vurgu yaparak, kendi kendine yeten bir belediye anlayışı ile hareket ederek diğer alanlarda olduğu gibi mülkiyeti belediyeye ait tarım arazilerini bu şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.