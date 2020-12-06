Kahramanmaraş'ta atomcular kış aylarının vazgeçilmez adresi oldu!

Korunmanın yolları ise yine doğanın bizlere bahşettiği meyvelerden geçiyor.

Vatandaşlar ise gripten korunmak için işlerine gitmeden önce sabahın ilk ışıklarıyla soluğu atomcularda alıyor.

Kimi nar greyfurt limon portakal karışımından oluşan özel grip atomunu tercih ediyor, kimisi ise portakal suyu, havuç suyu yahut 11 çeşit meyveden oluşan atom tercih ediyor.