Kahramanmaraş'ta av esnasında vurulan kişi öldü!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ava giden bir kişi, eniştesinin tüfeğinden çıkan mermiyle yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ 04.10.2020, 18:23
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Kahramanmaraş'ta av esnasında vurulan kişi öldü!

Alınan bilgiye göre, Fatih Gürocak (39), eniştesi M.G. ile domuz avı için ilçeye bağlı Suçatı Mahallesi Ağlılı Yaylası mevkisine gitti. Gürocak, av sırasında eniştesi M.G'nin tüfeğinden çıkan mermiyle yaralandı.

M.G'nin yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gürocak'ın öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan M.G'nin ifadesinde, tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

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