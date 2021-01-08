Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkardiroğlu ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 21:27
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyreden M.Y, yan koltukta bulunan av tüfeğiyle uğraştığı sırada tüfek ateş aldı.
Yaralanan M.Y. aracını yol kenarına çekip çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
M.Y, bölgeye sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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