Kahramanmaraş'ta ayakkabı tabanında uyuşturucu madde ele geçirildi 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçtaki kişinin üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 3 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai ele geçirildi

Gözaltına alınan A.G. (21) sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.