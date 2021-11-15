Kahramanmaraş'ta baba ve kızı baz istasyonuna karşı açtığı dava sonuçlandı!

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Duraklı Mahallesi'ne bir şirket tarafından kurulan baz istasyonun kaldırılması amacıyla 2013 yılında Kadir Yıldız tarafından dava açılmıştı.

Yıldız'ın 2016 yılında avukat olan kızı Şule Yıldız Gül'ün de o tarihten itibaren üstlendiği dava, baba kız lehine sonuçlandı.

2013 yılında açtığı davayı 7 yıl sonra kazanan Avukat Şule Yıldız Gül aynı yere aynı baz istasyonu kulesi üzerine kurulan 5 yeni sertifika için 2020 yılında ayrı ayrı dava açmıştı.

GSM şirketleri her dava sonunda sertifika numarası değiştirme, 2G ise 3G teknolojisine geçme 3G teknolojili yeni sertifikalara dava açılınca bu kez 4G ye geçtik savunmaları ile çalışmayı devam ettirme gibi hukuku dolanma yöntemlerine bir yenisini ekleyemedi. Baz istasyonuna karşı açılan 5 dava daha devam ederken GSM şirketleri pes ederek tüm kule ve ekipmanları sökerek mahalleyi boşalttı.

Peki dava bu kez nasıl ve neden erken sonuçlandı?

Gül Hukuk Bürosunun genç avukatlarından Şule Yıldız Gül dava devam ederken yürütmenin durdurulmasını talep etti. Yürütmenin durdurulması talebi Kahramanmaraş idare mahkemesince kabul edildi. Yürütmenin durdurulması kararını bir üst mahkemeye taşıyan GSM şirketleri Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden gelen yürütmenin durdurulması kararı yerindedir, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca reddine, şeklinde karar verince GSM şirketleri baz istasyonu için yedi yıllık sözleşme yenilemelerine rağmen sözleşmenin daha ilk yılında meskun mahalden geri çekilmişlerdir.

PEKİ DAVANIN CAN ALICI NOKTASI OLAN YD KARARI NASIL HANGİ GEREKÇEYLE ALINDI?

Çünkü GİRKUM (Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uygulama ve Araştırma Merkezince) Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesindeki taşınmazda bulunan ve işletmesindeki beş tane güvenlik sertifikaları için yaptıkları keşifte tüm frekans değerleri için güvenlik mesafesi içerisinde yaşam alanı bulunmaktadır ivedilikle kaldırılmaları gerekmektedir zaten daha önce meskun mahaldeki baz istasyonunun ilgili sertifikalarının kaldırıldıkları görüldüğünden yeniden aynı baz istasyonuna montajların gerçekleştirilmemesi önem arz eder ayrıca baz istasyonu vericilerinin bulunduğu alanın mahalle içerisinde hem sağlık hem psikolojik açıdan rahatsızlık vermesi nedeniyle kurulum uygun olmadığından söz konusu kulenin ve tüm ekipmanlarının tamamının kaldırılması uygundur şeklinde görüş belirtmesinin akabinde tüm baz istasyonu kule ve ekipmanları kaldırılmıştır daha dava neticelenmeden Pes eden GSM şirketleri bu kez mahalleye üzüntü değil sevinç yaşatmıştır.

Bazi istasyonu’na karşı açılacak davalarda dikkat edilmesi gereken ulusal uluslararası belli araştırmalar ve ulusal da iyi alınmış kararlar var davalar da bunlara değinilmesi önem arz etmekte öncelikle 2011 yılında radyo frekanslı elektromanyetik alanlar iki b sınıfı karşın alan ilan edilmiştir. Bu nedenle refik’e alanlarına ihtiyatlı yaklaşım zorunluluğu doğmuştur nedir bu ihtiyat henüz bir zarar gerçekleşmesi ve hatta oe dair kesin bir kanıt olmasa da ortada şüphelenilen varsayılan korkulan bir risk var ise bu durum ihtiyatlı olmak için yeterlidir.

İkinci araştırması gereken husus 1992 yılında yayınlanan Rio deklerasyonu canlılar için tamamıyla güvenli olduğu kanıtlanancaya kadar o alana karşı zararlı olduğu yaklaşımı yapılmalıdır der bu yaklaşım da tam olarak baz istasyonlarına ilgilendiren bir tutum vardır çünkü baz istasyonlarının kullanım alanlarında işletmecilerca savunulan henüz bir zararın olmadı zarar gören hiç kimsenin somut bir delil ortaya koyamadığı söylemleridir baz istasyonlarının bugün itibari ile ya da yaşanılan üçbeş yıl içinde zarar görürmemiş olması bir daha zarar görülmeyecek anlamı taşımamaktadır.

Tam aksine hamileler bebekler ve bildiğin yaş yetişme döneminde ki çocuklar baz istasyonunun olasın yan etkilerinden en çok etkilenen kesimdir. Ülkemizde de kabul edilen bir güvenlik kılavuzu vardır but istasyonları kurulurken bu güvenlik kılavuzuna dikkat edilmesi gerekmesine rağmen maalesef kurulum aşamasında bu hususlar dikkate alınmadan inşaa tamamlanmaktadır.

Nedir bu kullanım kılavuzu bilimsel belirsizliklerin ortada olduğu durumlarda halk sağlığı için çerçeve güvenlik kılavuzunda üç tane madde vardır bu maddeler:

Baz istasyonlarının çocukların bulunduğu hastane çocuk bahçesi okul gibi yerlerde kurulmasından sakınılması baz istasyonu kurma kararında halkın duyarlılığı ve estetiği cep telefonu hoparlörleri ile halk arasında baz istasyonu kurulmadan önce bir anlaşmanın yapılmasıdır maalesef baz istasyonu kurulurken yaşayan çevre halkından olur alınmamakta yalnızca ödeme yapılacak olan arsa sahibi ya da kat mülkiyeti sahibine ödeme yapılmaktadır.

Bu nedenle büyük çoğunlukta kurulan mahallelerdeki komşu ve çevre tüm bunlara dikkat edilmesi de kurulum için yeterli olmayıp halkın şüphelerinin ve sağlık için endişelenen önüne geçmek adına baz istasyonu verilerine ait güvenlik sertifikalarının halkın okuyacağım mesafedeyim ve bakıldığında gözle görülebilir yerde asılı bulunması gerekmektedir bu sussa da maalesef hiçbir baz istasyonu kulesine dikkat edilmemektedir.

Önemli diğer bir husus ve Kahramanmaraş'ta ki kazanılan davanın gerekçesi olan yaşam alanı içinde güvenlik mesafesi olmamalıdır baz istasyonları ile ilgili sertifika verilirken bir yaşam alanı mesafesi ölçülmektedir bu mesafeyi ihtiyatlılık ilkesine göre hesaplayan belli araştırma kurumları vardır GİRKUM benim en güvendiğim araştırma merkezi olup onlar tarafından yapılan ölçüm neticesinde güvenlik mesafesi olarak belirtilen alanda canlı yaşamı olmaması gerekmektedir. Kahramanmaraş’daki ilgili meskun mahaldeki davada maalesef baz istasyonunun canlı yaşamı olmaması gereken mesafesinde bir aile apartmanı vardır.