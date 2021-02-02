Kahramanmaraş'ta babasından öğrendiği berberliği, yarım asırdır sürdürüyor

Kahramanmaraş’ta babasından devraldığı berberlik mesleğini icra eden ve el makasıyla öğrendiği işini yarım asrı aşkın bir süredir devam ettiren. Aladdin Gitmişoğlu, berberliğin artık genç mesleği olduğunu, şu andaki neslin çıtayı daha da yukarılara taşıdığını söyledi.

1969 yılında babası Mehmet Gitmişoğlu tarafından Çocuk Bahçesi’ne açılan işyeri ile başlayan berberlik serüvenine 1983 yılında adım atan ve o dönemlerde kısıtlı imkânlarla öğrendiği mesleğini bugün ilk günkü aşkla devam ettiren Aladdin Gitmişoğlu, babasından kalan mirası yarım asırdır sürdürmeye devam ediyor.



80’li yıllardaki berberlik anlayışıyla günümüzdeki anlayışın arasındaki farkları anlatan Gitmişoğlu, berberliğin şu anda daha popüler bir meslek haline geldiğinin altını çizdi. “Biz mesleği daha zor öğrendik. Sadece saç ve sakal kesmeyi bilirdik ama şu an çeşitler çoğaldı” diyen Gitmişoğlu, berberliğin artık genç işi olduğunu kaydetti.