Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık iddiasına 4 gözaltı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 19:56
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılavuzlu Mahallesi'ndeki bağ evlerinden buzdolabı, televizyon, musluk ve sökülmüş demir kapı gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis yaptığı araştırmayla zanlıların M.S, M.B, İ.K. ve M.G. olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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