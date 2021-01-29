Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık iddiasına 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılavuzlu Mahallesi'ndeki bağ evlerinden buzdolabı, televizyon, musluk ve sökülmüş demir kapı gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırmayla zanlıların M.S, M.B, İ.K. ve M.G. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.