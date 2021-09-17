Kahramanmaraş'ta bagajdaki keçi hırsızları ele verdi!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince keçi hırsızlığı suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 17.09.2021, 15:21
Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kadıncık Mahallesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumundan şüphelenerek durdurulan bir aracın bagajında 1 adet keçi olduğunu fark etti. Araç içerisinde bulunan S.A. (20), E.A. (22) ve Y.A’nın (26) çelişkili ifadelerinden şüphelenen jandarma ekipleri, S.A’nın hırsızlık suçundan arandığı, diğer şüphelilerinde hırsızlıktan suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalar neticesinde keçinin de çalıntı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Çalıntı keçi sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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