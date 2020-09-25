Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan Kahramanmaraş İl Eylem Planı çerçevesinde, paydaş kurumlar tarafından hedef ve sorumluluk alanları kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Son yıllarda dijital bağımlılığın çok yaygın bir hal almaya başladığını söyleyen Vali Coşkun, bağımlılık denildiğinde ilk akla gelen uyuşturucu konusu olsa da yapılan çalışmalarda ortaya konulan teknolojik bağımlılık konusunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Vali Coşkun ayrıca; “Kolluk güçlerimiz bağımlılıkla mücadele konusunda özellikle uyuşturucu arzının önlenmesi hususunda fedakârca görevini yerine getirmektedir. Ancak bağımlılıkla ilgili mücadele topyekûn mücadeleyi gerektiren bir husustur.

Bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinin de eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor. İlimizde bu anlamda kapasitenin artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasının inşaatı belli bir aşamaya geldi. Bu binanın tamamlanmasıyla birlikte İlimiz yataklı tedavi anlamında belli bir kapasiteye ulaşmış olacaktır.

Pandemi sürecinden dolayı personele yönelik yapılamayan yüz yüze eğitim çalışmalarının mümkünse dijital ortamdan yapılması gerekmektedir. Tekrar belirtmek istiyorum, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla ve kararlı bir şekilde eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Tüm paydaş kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.