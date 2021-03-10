Kahramanmaraş'ta bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kurtuluş Mahallesi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan bir bakır işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.



