Kahramanmaraş'ta bakır ustası Uzunlu tüm zorluklara rağmen sanatını icra ediyor!

Kahramanmaraş’ın tarihini, kültürünü ve sanatını simgeleyen Bakırcılık mesleğinin unutulmaması için tüm zorluklara rağmen sanatını icra eden 70 yaşındaki uzunlu, mesleğini yaşatmaya çalışan sanatkârlardan biri.

Ömrünün büyük bir bölümünü bu mesleğe adayan bakır ustası, ilerleyen yaşına rağmen 8 metrekare atölyesinde bakır işleyerek 4 çocuk büyüttü.

Sabahın erken saatlerinden dükkânını açan uzunlunun tek yoldaşı ise radyosu.

10 yaşında bu mesleğe başladığını belirten bakır ustası Necati Uzunlu Aksu Haber mikrofonlarına işini severek yaptığını söyledi