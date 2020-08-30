Kahramanmaraş'ta bakır ustası Uzunlu tüm zorluklara rağmen sanatını icra ediyor!
Bakırcılar çarşısında, 10 yaşında başladığı bakır işleme sanatını yarım asrı aşkın süredir severek sürdüren bakır ustası Necati Uzunlu, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini özveriyle yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2020, 13:41 30.08.2020, 11:51
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Kahramanmaraş’ın tarihini, kültürünü ve sanatını simgeleyen Bakırcılık mesleğinin unutulmaması için tüm zorluklara rağmen sanatını icra eden 70 yaşındaki uzunlu, mesleğini yaşatmaya çalışan sanatkârlardan biri.
Ömrünün büyük bir bölümünü bu mesleğe adayan bakır ustası, ilerleyen yaşına rağmen 8 metrekare atölyesinde bakır işleyerek 4 çocuk büyüttü.
Sabahın erken saatlerinden dükkânını açan uzunlunun tek yoldaşı ise radyosu.
10 yaşında bu mesleğe başladığını belirten bakır ustası Necati Uzunlu Aksu Haber mikrofonlarına işini severek yaptığını söyledi
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