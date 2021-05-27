Kahramanmaraş'ta bakkal dükkanında yılan paniği

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Güneşevler Sitesi’nde yer alan bir bakkal dükkanına giren yılan paniğe neden oldu.

Vatandaşlar tarafından iş yerinden çıkarılamayan yılan için ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dükkana geldi.

İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.