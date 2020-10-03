Kahramanmaraş'ta balık tezgaları'nın vazgeçilmezi ''hamsi'' yerini aldı
Balıkçılara yönelik av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgâhlar şenlendi. Hareketli günler geçiren Kahramanmaraş Şazibey balık pazarın da da hamsiler tezgâhlardaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 11:27
7
Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye’de 3’ncü sırada bulunan Kahramanmaraş’ta balıkçılar, 1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı sonrası ‘Vira Bismillah’ diyerek tezgâhların başına geçti.
Hareketli günler geçiren Kahramanmaraş Şazibey Balık Pazarın da da hamsiler tezgâhlardaki yerini aldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı bu sezonun bereketli olduğunun altını çizdi.
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ekim 2020
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|8
|2. Karagümrük
|4
|7
|3. Alanyaspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Antalyaspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Altay
|4
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|7
|6. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|7. Giresunspor
|4
|7
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|3
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Newcastle
|4
|7
|7. Aston Villa
|2
|6
|8. Arsenal
|3
|6
|9. Crystal Palace
|4
|6
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Man City
|3
|4
|12. West Ham
|3
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Brighton
|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Sheffield United
|3
|0
|19. Burnley
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|5
|9
|2. Real Sociedad
|5
|8
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Getafe
|4
|7
|6. Valencia
|5
|7
|7. Barcelona
|2
|6
|8. Sevilla
|2
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Cádiz
|4
|6
|11. Granada
|3
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Levante
|3
|3
|18. Athletic Bilbao
|3
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1