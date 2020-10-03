Kahramanmaraş'ta balık tezgaları'nın vazgeçilmezi ''hamsi'' yerini aldı

Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye’de 3’ncü sırada bulunan Kahramanmaraş’ta balıkçılar, 1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı sonrası ‘Vira Bismillah’ diyerek tezgâhların başına geçti.

Hareketli günler geçiren Kahramanmaraş Şazibey Balık Pazarın da da hamsiler tezgâhlardaki yerini aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı bu sezonun bereketli olduğunun altını çizdi.