Kahramanmaraş'ta balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor
Balıkçı esnafı tarihin en durgun dönemini yaşıyor. Çoğu balıkçı esnafı yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden tezgâhlarını açmadığı gözleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.08.2020, 13:52
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Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların et tüketimine yönelmesi, Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı hepsi üst üste gelince balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor.
Çoğu balıkçı esnafının yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden tezgâhlarını açmadığı gözleniyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan balıkçı esnafı İbrahim Sarı şu günlerde işlerin biraz durağanlaştığını fakat her zaman ellerinde balık bulundurduklarını ifade etti.
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