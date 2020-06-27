Kahramanmaraş'ta balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı!
Kahramanmaraş'ta evinin balkon camlarını silerken aşağı düşen kadını çevredekiler havada yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 11:02 27.06.2020, 11:11
24
Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında, balkonun camlarını silen 31 yaşındaki S.D, dengesini kaybetmesi sonucu düşecekken son anda balkon demirlerinden tutundu. Burada bir süre asılı kalan kadının ilk olarak yardımına eşi koştu.
Bir süre daha demirleri ve eşinin elini tutan kadın daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. O sırada balkonun alt kısmına toplanan bir grup vatandaş, S.D'yi tutmak için yaptıkları hamle başarılı oldu ve genç kadın olaydan yara almadan kurtuldu.
Kadının düşme anı ise bir cep telefonu tarafından kaydedildi.
31°
açık
Namaz Vakti 27 Haziran 2020
|İmsak
|03:19
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|29
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Bursaspor
|30
|49
|4. Adana Demirspor
|29
|48
|5. Altay
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|29
|41
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. M. United
|31
|49
|6. Wolverhampton
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|31
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|31
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|31
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|31
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Real Betis
|31
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Deportivo Alaves
|31
|35
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|31
|32
|18. Mallorca
|31
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|31
|24