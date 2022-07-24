Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2022, 11:37
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 27 AIK 725 plakalı otomobil, Fındık Mahallesi mevkisinde Adatepe Barajı göletine devrildi. ?
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Yakınları tarafından sudan çıkarılan Burakcan Doğan (24), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki Alihan Ördek'in (27) cenazesi ise dalgıç ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesine gönderildi.
Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.
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