Kahramanmaraş'ta baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Kahramanmaraş'ta 29 yıl önce su altında kalan köy, akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Baraj gölü kıyısına gelen mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 15:55
Kahramanmaraş'ta baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Avşar köyü, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerine kurulan Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından boşaltıldı.

Baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Su altında kalan köy, kurak geçen yılın ardından akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.

Baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Yıllar önce yaşadıkları evlerin kalıntılarını görmek için baraj gölü kıyısına gelen mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.

Baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Köylülerden Ahmet Dönmez, evlerinin baraj yapımı nedeniyle istimlak edildiğini, burayı terk ederek başka yere taşındıklarını anlattı.

41 yıl yaşadığı eski mahallesini seyrederken duygulandığını dile getiren Dönmez, "Köyümüzde yaşarken harmandan geldiğimizde tozluyken bir kalıp sabun alıp ırmağın içine dalardık. Şu an baktığımızda evleri görüyoruz. Burada bir tane tarihi köprü vardı, o da suyun içerisinde kaldı. Bazen sular çekilince ortaya çıkıyor." dedi.

Baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

"Evleri gördüğümüzde, anılarımızı konuşuyoruz"

Ali Burçak da evlerinin su altında kalması sonrasında Avşar Mahallesi'nin yüksek kesimlerine taşındıklarını, sular çekilip de evler gün yüzüne çıkınca anılarını hatırladıklarını söyledi.

Baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Zöhre Burçak ise yıllar önce mahalleye gelin geldiğini, en güzel günlerini burada yaşadığını belirterek, "Gençliğim burada geçmedi ama bir süre yaşadım. Evleri gördüğümüzde, anılarımızı konuşuyoruz. Tarlalarımız vardı, pamuk ekerdik. Onları hatırlıyorum." dedi.

Baraj suları çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7