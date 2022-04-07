Kahramanmaraş'ta barajlar doldu!

Devlet Su İşleri Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sorumluluk sahasında yer alan 8 barajda su seviyesinin yüzde 90'ı geçtiği ve bu rakamın nisan ayındaki yağışlarla yüzde 100'e ulaşacağı bildirildi.

Barajlar sayesinde yaklaşık 75 bin hektar arazi sulanırken, ekonomiye çok ciddi boyutlarda katkı sağlayan elektrik üretimi de gerçekleşiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "nisan ayı içerisinde de güzel yağış alırsak inşallah bu yıl kuraklık sıkıntısı çekmeyeceğiz.” dedi.