Kahramanmaraş'ta Barajların Doluluk Oranında Düşüş Yaşandı

Kahramanmaraş'ın 2019 yılında aldığı yağış oranlarındaki azalma sonrasında barajlardaki su seviyesi, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 oranında azalınca, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, barajları gezdi.

Ceyhan ve Fırat havzalarında bulunan 12 ayrı barajı gezerek, son durumlar hakkında bilgi alan ve araştırma yapan Çetinkaya, su seviyesindeki azalmanın yaz ayında çiftçilere su sıkıntısı olarak yansıyacağını söyledi.

Barajların durumu hakkında gazetecilere açıklama yapan Çetinkaya, Kahramanmaraş'ın Aralık ve Ocak ayında sık yağış aldığını ancak bu yıl ki yağışların seyreldiğini belirtti.

Çetinkaya, barajlardaki su seviyesinin şu anda alarm verdiğini ifade ederek, "En yüksek doluluk oranıyla Kılavuzlu Barajımız yüzde 80 durumda. Kılavuzlu'yu, Menzelet beslediği için en yüksek doluluğa burası sahip. Menzelet Barajımız yüzde 50'lerde dolu. Ayvalı Barajı yüzde 30-35 ortalamasında. Bunun yanı sıra Sır Barajımızda ciddi ve sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Orada da yüzde 40-45 oranlarında bir doluluk mevcut." dedi.

Yağışların mevsim normallerinin gerisinde seyrettiğini aktaran Çetinkaya, "Yağışlarımız bundan sonraki süreçte de bu sıklıkla devam ederse, özellikle yaz ayında Kahramanmaraş'ta tarımsal alanda su konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır. İlerleyen günlerde eğer yağışlar sık şekilde seyrederse umarız ki bu tehlike bertaraf edilir." ifadelerine yer verdi.

Yağışların az olduğu bir dönemde, suyun son derece stratejik şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, "Hem çiftçilerin hemde halkın su konusunda tasarruf etmesi çok önemli. Su hayattır, suyumuz olmazsa hiç birşeyimiz olmaz. Bu yüzden suyumuzun bir damlasını bile heba etmeyelim." diye konuştu.