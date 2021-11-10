Kahramanmaraş'ta Başkomutan Atatürk Törenlerle anıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım törenlerine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. Yılı dolayısıyla düzenlenen törende Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenklerin sunulmasından arından Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve göndere çekilen bayraklar tekrar yarıya indirildi. Başkan Güngör, “Devletimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kaydetti.