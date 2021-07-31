Kahramanmaraş'ta bayan ayakkabılarında talep patlaması yaşanıyor!

Sandalet ve topuklu ayakkabıda talep patlaması yaşanınca esnaflar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bayan ayakkabısında adını dünya pazarına duyuran Kahramanmaraş ayakkabıcılar sitesi esnafları yeni normalde düğün sezonunda açılmasıyla birlikte yazlık bayan ayakkabısının seri üretimine başlasa da isteklere yetişemez oldu.

Kahramanmaraş’ta üretilen ve dev markalarda satışa sunulan ayakkabılara dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından ilgi oldukça yoğun.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte yeni normalde taleplerin bu kadar yoğun olacağını tahmin etmediklerini belirterek şunları söyledi.

“talepler artınca yetişemez olduk ve çok şükür taleplere cevap vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş bayan ayakkabısında dünya pazarına açılmaya devam ediyor ve bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.”