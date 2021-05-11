Kahramanmaraş'ta bayrama sessiz hazırlık!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere, sosyo-kültürel faaliyetlerimizi de yakından etkiledi. Özellikle Müslümanlar için önemli bir konumu bulunan birlik, beraberliğin simgesi bayramlar, salgın nedeniyle buruk geçiyor. Geçmiş yılların aksine son 2 yıldır koronavirüs salgını etkisiyle bayramlar kutlanmazken, tatlı telaşlarda sona erdi. Kapalı Çarşı ise, adeta bomboş kaldı.