Kahramanmaraş'ta Bayramlaşma programı düzenlendi!

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da Kahramanmaraş Valiliği tarafından gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma töreninde, kent halkıyla protokol bir araya geldi. Kahramanmaraş Valiliği Mahmut Bakır Parkı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katılım oldukça fazla oldu. Bayramlaşma törenine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve kuruluşların idari amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.