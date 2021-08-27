Kahramanmaraş'ta baz istasyonundan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce gözaltına alınan E.K. (29) ve O.K. (22), çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, baz istasyonuna girerek hırsızlık yaptıklarını, farklı tarihlerde 4 bağ, bahçe ve tarladan elektrik kablosu ve dinamo çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.