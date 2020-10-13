Kahramanmaraş'ta bazı araçlar park yasağına uymuyor!

Kahramanmaraş’ta kanlı dere köprüsünün alt bölgesinde araç sürücüleri park yasağına uymayıp araçlarını gelişigüzel park yapması sıkıntılara neden oluyor.



Özellikle köprü altına araçlarını boydan boya park eden araç sürücüleri araçlarını yol kenarına park ederek trafik akışını engellemeye devam ediyor.

