Kahramanmaraş'ta bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinden ayakkabı boyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2021, 20:22
Alınan bilgiye göre, 10 gün önce Menderes Mahallesinde bir ayakkabıcıdan piyasa değeri yaklaşık 70 bin liralık ayakkabı boyası çalındı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler şüphelinin S.L. (29) olduğunu tespit etti.
Şüphelinin Pınarbaşı Mahallesinde bir evde olduğu bilgisini alan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipleri fark ederek kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu bekçiler tarafından Mağaralı Mahallesinde yakalandı.
"Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan aranma kaydı olan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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