Kahramanmaraş'ta berberlerde bayram randevusu başladı!

Bayrama sayılı günler kala berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.

Saç stil danışmanı aynı zamanda erkek kuaförü Ahmet Ceyhan Kovid-19 tedbirleri kapsamında randevuyla müşteri kabul ettiklerini söyledi.