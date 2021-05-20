Kahramanmaraş'ta Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Süper lig ve ziraat Türkiye kupasının sahibi olan Beşiktaş 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşadı.

Kahramanmaraşlı taraftarlar ise şampiyonluğu tekerek çarşıda meşaleler yakarak besteler eşliğinde kutladı.

Takıma destek olman için toplanan taraftarlar sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek kutlama yaptı.

Çarşı Kahramanmaraş Başkanı Ahmet Telli Aksu Haber’e yaptığı açıklamada takımımıza kutlama yaparak moral desteği verdik dedi.

Kahramanmaraş 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Murat Çavuşoğlu ise açıklamasında önce Sergen Yalçın’a ardından ise oyuncularımıza çifte şampiyonluk için teşekkür ediyoruz dedi.

HABER – EMRE ATAÇ