Kahramanmaraş'ta bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor!
Kahramanmaraş'ta kurban kesecek vatandaşlar ve kasapların uğrak yeri olan demirciler çarşısındaki bıçakçılar kurban Bayramında vatandaşların kurbanlarını kesebilmeleri için çeşitli tip ve özellikte bıçaklar üretmek için fazla mesaiye başladılar.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2020, 17:43 17.06.2020, 18:39
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Kurbanlıklar için el yapımı bıçaklar tercih edilirken, esnaflar ise taleplere yetişmek için yoğun mesai içine girdi.
Bıçakçı Yakup Tecirli, geçen haftadan bu yana sektörde hareketlilik olduğunu belirtti.
Konuşmasının devamında Tecirli, çevre illere de bıçak sattıklarını söyledi.
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