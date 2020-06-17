Kahramanmaraş'ta bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor!

Kurbanlıklar için el yapımı bıçaklar tercih edilirken, esnaflar ise taleplere yetişmek için yoğun mesai içine girdi.

Bıçakçı Yakup Tecirli, geçen haftadan bu yana sektörde hareketlilik olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında Tecirli, çevre illere de bıçak sattıklarını söyledi.