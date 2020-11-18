Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 01:13
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çatova Mahallesi'nde Erman Ö. (39) ile ağabeyi E.Ö. (43) arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan Erman Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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