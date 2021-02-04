Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Emirli Mahallesi, Eshab-ı Kehf külleyesi yakınlarında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen C.G. (25) ile Ö.K. (24) isimli şahıslar konuşmak için buluştu.

Şahıslar arasında çıkan sözlü kavganın büyümesi üzerine Ö.K., C.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladyarak olay yerinden ayrıldı.

Ağır yaralı olarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan C.G. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Ö.K., Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.