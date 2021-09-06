Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ 06.09.2021, 08:48 06.09.2021, 09:03
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde Mehmet P. (23) ile Halil Küpeli (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Küpeli, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet P, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #bıçaklama #bıçaklı kavga
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0