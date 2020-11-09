Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2020, 09:24
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde Aykut Ç. (19) ile henüz isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Aykut Ç.'yi bıçaklayarak bölgeden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aykut Ç, sağlık ekiplerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ekipler, kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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