Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

 Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 15.11.2020, 10:53
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, S.A. (20), merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yürürken otomobille yanına gelen kişilerle tartışmaya başladı.

Kız meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan S.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobili takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Batı Çevre Yolu bulvarında H.H. (20) ve M.A.Ş'yi (20) yakaladı.

#Kahramanmaraş #bıçaklı kavga
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