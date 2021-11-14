Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2021, 19:27
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi'nde E.A. (34) ile Oğuzhan D. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.A. bıçakla Oğuzhan D'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Oğuzhan D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan E.A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
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