Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2021, 10:30
Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi'nde A.K. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.
Ağır yaralanan A.K. telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istedi.
A.K. kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Mart 2021
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Rizespor
|29
|34
|13. Konyaspor
|28
|33
|14. Malatyaspor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Altınordu
|27
|49
|5. Adana Demirspor
|26
|48
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|27
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|26
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|28
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20