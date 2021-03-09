Kahramanmaraş'ta bin beş yüz fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kadınlar katıldı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıttı.