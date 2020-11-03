Kahramanmaraş'ta bina güvenliği ne durumda, vatandaş ne diyor? İşte cevaplar...
Geçtiğimiz gün izmir’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem riski taşıyan binalar bir kez daha gündeme geldi.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2020, 11:52 03.11.2020, 21:07
Hal böyle olunca, Deprem kuşağı olan Türkiye'de 'Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.
Peki Kahramanmaraş Halkı Oturduğu Eve Ne Kadar Güveniyor?
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