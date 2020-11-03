Kahramanmaraş'ta bina güvenliği ne durumda, vatandaş ne diyor? İşte cevaplar...

Hal böyle olunca, Deprem kuşağı olan Türkiye'de 'Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

Peki Kahramanmaraş Halkı Oturduğu Eve Ne Kadar Güveniyor?