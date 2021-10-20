Kahramanmaraş'ta binanın çatı katında yangın çıktı
Kahramanmaraş’ta bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 10:35 20.10.2021, 17:50
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi üzerinde yer alan 9 katlı binanın çatı katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı binada, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
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