Kahramanmaraş'ta binlerce yılda oluştuğu düşünülen sarkıt ve dikitler bulundu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ki Kör Göz Mağarasında keşfedilen sarkıt ve dikitler Aksu Haber tarafından görüntülendi.

Göksun’un kırsal Karadut Mahallesinde Kör Kız olarak bilinen, zamanla Kör Göz olarak anılmaya başlanan mağarada sarkıt ve dikitler keşfedildi.

Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) üyelerinin başkan Uğur Dumlupınar önderliğinde mağaraya yaptığı gezide ortaya çıkarılan sarkıt ve dikitler kameralara yansıdı.

Mağaraya havalandırma boşluğu olarak tabir edilen küçük delikten giren ELKUD üyeleri, bazen halatla sarkıp, bazen kayaların arasından sürünerek ilerleyip sarkıt ve dikitlerin olduğu bölüme ulaşmayı başardı.

Su kaynaklarının da bulunduğu mağarada saatler süren zorlu yolculuğun ardından küçük gölet ile sarkıt ve dikitlere ulaşıldı.

Binlerce yılda oluştuğu tahmin edilen sarkıt ve dikitler şaşkınlıkla incelenip, görüntülendi.

Ekiplere eşlik eden yöre sakini Mehmet Yaralar, dedesinin anlatımına göre mağara Kör Kız efsanesinden kör göz ismine dönüştüğünü söyledi.

Mağara girişinden itibaren yüzlerce metre yol kat edilmesine rağmen sonu olmayan yolların ortaya çıktığını belirten Yaralar: “ Ağzı çok dar ama içine girip ilerlemeye başladıktan sonra geniş alanlara ulaşılıyor. Yüzlerce metre ilerlene bilinen mağaranın içinde bir çok ayrı giriş bulunuyor ve her biri ayrı bir yere gidiyor. Birçok yerde sarkıt ve dikitler oluşmuş. Bazı bölümlerde küçük göletler oluşmuş. Mağarada çok sayıda geçit olduğu için işaret koymadan giren kişilerin geri dönmesi mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

Bol bol fotoğraf çekip görüntü alan dernek üyeleri koruma kapsamına alınıp mağaranın turistik ziyaretlere açılması için il kültür ve turizm müdürlüğüne müracaat etmeye hazırlanıyor.