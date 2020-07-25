Kahramanmaraş'ta bir can 3 hastaya umut oldu!

Merkez Onikişubat ilçesi Aliya İzzetbegoviç Parkı kavşağında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan 39 yaşındaki bir kadın, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesine tedavi altına alındı.

Hastaneni Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren kadının akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi, kadının organlarını bağışladı.

İki böbreği ve kalbi bağışlanan kadının operasyonunu gerçekleştirmek üzere Malatya'dan Doç. Dr. Murat Doğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile Kahramanmaraş'a geldi.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kadının bir böbreği Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, kalbi ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"Organları hastalar umutla bekliyorlar"

Doç. Dr. Murat Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemini vurguladı.

Bağışçısı aileye teşekkür eden Doğan, "Nakil konusunda koordinatör hocamız Mehmet Ali Düzkale çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları hastalar umutla bekliyorlar. Hastamızın kalbi ve 2 böbreği kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.