Kahramanmaraş'ta bir çocuk inşaat boşluğuna düştü!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir çocuk inşaat boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralı çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 11:47
Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi'nde inşaat alanına giren Arda Yeşilkaya (14), yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat boşluğuna düştü.
İnşaat alanından ses geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin uzattığı halatların yardımıyla çocuğun yanına inen sağlık görevlileri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu sedyeye aldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda halatlarla bağlanıp yukarı çekilen Yeşilkaya, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan Yeşilkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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