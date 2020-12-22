Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Yusuflar Mahallesi 16'ncı Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı kırarak eve girdi ve alevlere müdahale etti.

Evde bulunan 2 mutfak tüpü ise patlama riskine karşı dışarı çıkarıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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