Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 10:11 09.03.2021, 10:18
Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Gazi Mehmet Kasımoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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