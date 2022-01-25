Kahramanmaraş'ta bir grup genç traktörün arkasına araç lastikleri bağladı
Kahramanmaraş’ın dört bir yanı karla kaplandı çilesini çekenler kadar tadını çıkaranlarda vardı.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 16:47 25.01.2022, 19:51
Kentte bir grup genç traktörün arkasına kızak olarak bağladıkları araç lastiklikleriyle karın tadını çıkarttı.
Gençlerin karı çile olarak görmeyip eğlendikleri dakikalar ise bir cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
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